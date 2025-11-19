Corte de Energía programado en zona rural de Carlos María Naón y Dennehy

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS) informa a la comunidad que se llevará a cabo un corte de energía programado en la zona rural de Carlos María Naón y Dennehy el próximo jueves 20 de noviembre de 2025.

El corte está previsto para el horario comprendido entre las 08:00 y las 12:00 horas y responde a tareas de mantenimiento en la red eléctrica de la zona. Las áreas afectadas estarán delimitadas en el mapa adjunto, con las líneas ROJAS marcando las zonas específicas donde se interrumpirá el suministro.

Condiciones climáticas adversas

La CEyS advierte que, en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas durante el día, las tareas de mantenimiento podrían ser reprogramadas hasta nuevo aviso.

Este corte es parte de los esfuerzos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio en la región, y la cooperativa solicita a los usuarios afectados que tomen las precauciones necesarias durante ese período.

Comunicación continua

Para más detalles sobre el corte de energía y cualquier actualización, los usuarios podrán mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la CEyS “Mariano Moreno” o por contacto directo con la cooperativa.