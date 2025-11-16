Atlético se mete en la final de los Play-offs Sub 16 con Bragado Club

- Advertisement -

Los Play-offs de Hockey Sub 16, que se están disputando en Bolívar, están viviendo una de las ediciones más emocionantes de los últimos años. En la jornada de ayer, Atlético comenzó con fuerza al derrotar 7-2 a Rivadavia de Lincoln en lo que fue un sólido desempeño en la fase de cuartos de final.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó en la semifinal. Después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el equipo de Atlético se enfrentó a El Linqueño en una tanda de penales, donde lograron imponerse con gran personalidad, asegurando su lugar en la final.

El rival que espera a Atlético en la gran definición será Bragado Club, quien también consiguió su pase tras derrotar a Social en un disputado encuentro.

La final promete ser un espectáculo de alto nivel, con Atlético buscando el título frente a un Bragado Club que viene mostrando un gran rendimiento en el torneo.