Atlético 9 de Julio celebra ser subcampeón del Torneo Clausura Sub 16

Este sábado y domingo, la ciudad de Bolívar fue el escenario de los emocionantes playoffs del Torneo Clausura de la categoría femenina Sub 16, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia.

La competencia se llevó a cabo en la cancha del Club Ciudad y reunió a los mejores equipos de las zonas “A” y “B” del campeonato, entre ellos, el equipo del Club Atlético, que brilló con una actuación impecable.

El equipo de nuestra ciudad arribó a los playoffs con un récord invicto en la fase de grupos, habiendo derrotado a Rivadavia de Lincoln por 7 a 2 en su primer partido. En semifinales, enfrentó a El Linqueño, un partido que culminó en empate 2 a 2 y se definió por penales, donde el conjunto de Atlético se impuso 5 a 4, logrando así su pase a la gran final.

La final enfrentó a Atlético, ganador de la zona “A”, contra Bragado Club, quien había eliminado a Social de Junín. El encuentro fue muy parejo, con ambos equipos mostrando un nivel de juego alto. Atlético dominó durante gran parte del partido, pero el marcador terminó 1 a 1, lo que llevó a la definición por penales. En esta instancia, Bragado fue más efectivo y logró ganar 3 a 2, consagrándose campeón del torneo.

A pesar de la derrota, el equipo del Club Atlético se llevó el reconocimiento de todos por su destacada actuación a lo largo del torneo. Es importante resaltar que Atlético fue el único club en llegar a las tres finales disputadas en las categorías menores, un logro que subraya el excelente trabajo realizado tanto dentro como fuera de la cancha.

El equipo subcampeón estuvo integrado por las jugadoras Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Isabella D’Elía, Belén Gavaldá, Inés Ibarra (c), Sara Keno, Felicitas Legnani, Catalina Longarini, Renata Lugones, Lucía Maidana, Lucía Más, Josefina Miranda, Maite Portal, Alma Rabenna (a), Sara Ríos, Sara Silvera, Camila Simonelli, Emilia Ugalde, Matilde Vanina, Nina Villa y Francisca Zúñiga Pírez. El equipo fue dirigido por el DT Pupi Rossi y el PF Valentín Álvarez.

El Club Atlético celebró la gran actuación de sus jugadoras, quienes demostraron esfuerzo, compromiso y talento en cada uno de los partidos disputados. Sin dudas, este subcampeonato será un impulso para seguir trabajando y creciendo en el futuro.