Javier Rodríguez visitó Bragado y Viamonte, y presentó la nueva declaración de emergencia agropecuaria

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó los municipios de Bragado y General Viamonte —ambos alcanzados por las recientes inundaciones—, donde recorrió obras, presentó la nueva declaración de emergencia agropecuaria provincial y mantuvo encuentros con productores y autoridades locales.

En Bragado, Javier Rodríguez recorrió junto al intendente Sergio Barenghi distintos puntos del partido: el By Pass Compuerta Cafiero, el Puente La Carlota, el Puente Las Marías y Olascoaga. Además, mantuvo una reunión con representantes de la Sociedad Rural local y de la Federación Agraria, en la que se conversó sobre la situación productiva actual y sobre el proyecto en curso del Nodo Bragado. “Estuvimos reunidos con representantes de las entidades, compartiendo miradas y comentando lo que venimos haciendo”, enfatizó el ministro.

Durante la jornada, Javier Rodríguez destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y anunció una asistencia extraordinaria para la mejora de los caminos rurales. “Hace pocos días salió el decreto provincial, y vinimos a presentarlo junto con una asistencia económica para mejorar los caminos rurales, que hoy es uno de los temas más urgentes”, explicó.

El nuevo decreto, que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, incluye a cuatro municipios —entre ellos Bragado— y eleva a 26 la cantidad total de distritos bonaerenses en estado de emergencia agropecuaria.

Javier Rodríguez señaló que durante la jornada mantuvieron distintas reuniones: “Primero, una interna entre los equipos del ministerio y del municipio para actualizar la información, ya que hacía poco habíamos estado reunidos. Para nosotros es clave esa articulación entre provincia y municipio para afrontar una situación tan compleja”.

Luego, junto al intendente, recorrieron algunas de las zonas más afectadas. “Vimos los trabajos que el municipio viene realizando. La verdad es que hay un esfuerzo muy importante por garantizar que todas las localidades tengan al menos un acceso, y que los tambos puedan mover su producción todos los días”, sostuvo el ministro.El ministro recordó que actualmente “en la provincia de Buenos Aires tenemos 26 municipios declarados en emergencia agropecuaria, principalmente en el centro bonaerense. Es producto de una cantidad muy grande de precipitaciones que afectaron a una región muy amplia, con volúmenes de agua realmente excepcionales”.

En ese marco, Javier Rodríguez destacó el acompañamiento del gobierno provincial: “El gobernador Axel Kicillof nos pide estar en cada distrito, cerca de los intendentes y de los productores, acompañando”.

Respecto a la situación en Bragado, el ministro remarcó el trabajo local: “Hay un municipio trabajando muy fuerte. En los lugares donde el agua lo permite, se están realizando tareas para hacer transitables los caminos. Estuvimos en una localidad rural de Bragado viendo esos trabajos. La situación es difícil, pero se nota la presencia del municipio y el compromiso de los equipos”.