Nuevo encuentro de “Reflexiones que transforman” invita a debatir sobre los derechos de las personas mayores

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, llevará adelante un nuevo encuentro del ciclo “Reflexiones que transforman”, una propuesta que busca generar espacios de diálogo y aprendizaje sobre temáticas que atraviesan a las personas mayores.

En esta oportunidad, la jornada estará centrada en el conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos de las personas mayores, invitando a los asistentes a reflexionar colectivamente sobre las herramientas disponibles para garantizar una vida plena, activa y con participación social.

El encuentro, que se desarrollará este viernes 14 de noviembre desde las 16 horas en el Salón de las Américas, está pensado como un espacio abierto a toda la comunidad, especialmente para adultos mayores, familiares, cuidadores y profesionales vinculados al área social.

Desde la organización destacaron que el ciclo busca “visibilizar las problemáticas y desafíos actuales de las personas mayores, fomentando la toma de conciencia y el ejercicio activo de sus derechos”.

La invitación se enmarca en las políticas de promoción del envejecimiento saludable y participativo que impulsa el municipio, con actividades que favorecen el intercambio, la escucha y la construcción colectiva de conocimiento.