miércoles, noviembre 12, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
General

María Angélica Merlino brindó una charla sobre separación de residuos en el Colegio Marianista San Agustín

La directora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, compartió con alumnos los fundamentos de la correcta separación de residuos y la importancia de los hábitos sostenibles para cuidar el ambiente desde los hogares

0
En el marco de las acciones de educación ambiental que impulsa la Municipalidad de Nueve de Julio, la directora de Gestión Ambiental, María Angélica Merlino, dictó una charla informativa en el Colegio Marianista San Agustín destinada a los alumnos del establecimiento.

Durante el encuentro, Merlino explicó los pasos que se realizan en el proceso de gestión integral de residuos del distrito, desde la recolección diferenciada hasta el tratamiento en la planta de separación. Además, destacó la relevancia del compromiso ciudadano para lograr una comunidad más limpia y sustentable.

“La participación de cada familia es fundamental. Separar correctamente los residuos reciclables en casa permite recuperar materiales que pueden volver a utilizarse y reducir significativamente el volumen de basura que llega al relleno sanitario”, señaló Merlino.

La jornada se desarrolló en un clima participativo, con preguntas y aportes de los alumnos, quienes demostraron gran interés por aprender cómo mejorar sus prácticas cotidianas en favor del medio ambiente.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental se continuará promoviendo este tipo de actividades educativas en distintos establecimientos, con el objetivo de generar conciencia y fortalecer una cultura ambiental responsable en toda la comunidad.

