General

La Sociedad Rural de Nueve de Julio renovó su Comisión Directiva y sigue Hugo Enriquez de presidente

La entidad renovó parcialmente su Comisión Directiva durante la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio N° 127, donde se aprobaron la memoria y el balance del último año

Cumpliendo con lo establecido en su estatuto, la Sociedad Rural de 9 de Julio llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trataron y aprobaron por unanimidad la Memoria de trabajo y el informe contable del ejercicio N° 127.

Posteriormente, se procedió a la elección de nuevos miembros, renovando parcialmente la Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el ejercicio N° 128.

La nueva conformación quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Hugo Enríquez; Vicepresidente, Cristian Ares; Secretario, Yanina Elola; Prosecretaria, Gisela Guiotto; Tesorera, Graciela Vadillo; Protesorero, Santiago Martorell.

Como vocales titulares fueron designados Nicolás Capriroli, Fernando Mato, Andrés Capriroli y María Laura San Andrés; y como vocales suplentes, Guillermo Lugano, Guillermina Mas, Luis Vanina y Daniel Montero.

Los Revisores de Cuenta serán Aldo Esteban, Julián Carlos y Pablo Álvarez, mientras que los Revisores de Cuenta suplentes son Alejandro Vallan, María Blanca Ciampoli y Carlos Pieroni.

De este modo, Hugo Enríquez continuará al frente de la institución ruralista, reafirmando su compromiso con el desarrollo agropecuario del distrito y la defensa de los intereses del sector.

