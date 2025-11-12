La Sociedad Rural de Nueve de Julio renovó su Comisión Directiva y sigue Hugo Enriquez de presidente

- Advertisement -

Cumpliendo con lo establecido en su estatuto, la Sociedad Rural de 9 de Julio llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, en la que se trataron y aprobaron por unanimidad la Memoria de trabajo y el informe contable del ejercicio N° 127.

Posteriormente, se procedió a la elección de nuevos miembros, renovando parcialmente la Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el ejercicio N° 128.

La nueva conformación quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente, Hugo Enríquez; Vicepresidente, Cristian Ares; Secretario, Yanina Elola; Prosecretaria, Gisela Guiotto; Tesorera, Graciela Vadillo; Protesorero, Santiago Martorell.

Como vocales titulares fueron designados Nicolás Capriroli, Fernando Mato, Andrés Capriroli y María Laura San Andrés; y como vocales suplentes, Guillermo Lugano, Guillermina Mas, Luis Vanina y Daniel Montero.

Los Revisores de Cuenta serán Aldo Esteban, Julián Carlos y Pablo Álvarez, mientras que los Revisores de Cuenta suplentes son Alejandro Vallan, María Blanca Ciampoli y Carlos Pieroni.

De este modo, Hugo Enríquez continuará al frente de la institución ruralista, reafirmando su compromiso con el desarrollo agropecuario del distrito y la defensa de los intereses del sector.