La Provincia entregó equipamiento a 36 escuelas para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar

En el marco de las acciones que impulsa el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE), el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, concretó una nueva entrega de equipamiento destinado a comedores y cocinas de escuelas públicas.

Con la presencia del director del programa SAE, Juan Sorrentino, este lunes se entregaron materiales a 36 establecimientos educativos del municipio de San Miguel del Monte, en una inversión que superó los 19 millones de pesos.

Sorrentino, junto al director regional Diego Ginestra y autoridades locales y educativas, encabezó el acto de entrega y visitó durante la jornada la Escuela de Educación Superior N° 2 y las Escuelas Primarias N° 1 y N° 16. La distribución, realizada a través del Consejo Escolar, incluyó cocinas, procesadoras, licuadoras, mixers, heladeras, un termotanque, vajilla y utensilios, elementos fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo y el servicio alimentario en los comedores escolares.

Con este operativo, más de 7.500 escuelas de la Provincia de Buenos Aires ya recibieron equipamiento, en el marco del plan de fortalecimiento que desarrolla la cartera social.

En San Miguel del Monte, actualmente 4.579 chicos y chicas acceden al SAE, mientras que 2.641 son beneficiarios del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa complementario que busca garantizar el acceso a una alimentación saludable.

A través de estas iniciativas, impulsadas por la Subsecretaría de Políticas Sociales, el Estado bonaerense llega a más de 2,5 millones de estudiantes de 11.000 escuelas públicas en los 135 municipios de la Provincia, reafirmando su compromiso con el derecho a la alimentación.

Durante las últimas semanas, el Ministerio también entregó equipamiento en Lincoln, Carlos Tejedor y La Matanza, además de en otros distritos como General La Madrid, Ayacucho, Colón, Castelli, Pellegrini, General Rodríguez, Ituzaingó, Esteban Echeverría, General Pinto, Necochea y Azul.

En total, durante 2024 las entregas representaron una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, de los cuales 2.600 millones se destinaron directamente al fortalecimiento del equipamiento escolar, y se prevé que las acciones continúen hasta fin de año.