En el marco de su formación en la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, Guillermina Castro y Micaela Torres en nombre de las estududiantes de la carrera impulsan un proyecto de ordenanza que propone el tratamiento integral, incluida la prevención, atención y posvención del suicidio en el distrito de Nueve de Julio.

La iniciativa surge —según explicaron— ante el creciente número de casos registrados en la ciudad y la necesidad de brindar contención y acompañamiento tanto a las personas que atraviesan situaciones de crisis como a sus familias.

“Consideramos fundamental ofrecer atención y acompañamiento a quienes han tenido intentos de suicidio y a su entorno. La posvención también es muy importante”, destacó Guillermina Castro.

Por su parte, Micaela Torres señaló que el proyecto fue fruto de un intenso debate dentro del grupo de estudiantes, que analizaron información y experiencias vinculadas al tema:

“Es necesario visibilizar lo que está pasando y generar herramientas para prevenir la muerte por suicidio. A veces, la escucha activa puede marcar la diferencia”.

Este miércoles 12, desde las 10.30, el grupo realizará una actividad de concientización en Plaza Belgrano, donde comercios locales exhibirán lazos amarillos y flyers informativos sobre la propuesta. La jornada busca invitar a la comunidad a involucrarse y reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Más tarde, a las 11.30, las impulsoras presentarán formalmente el proyecto en el Concejo Deliberante, con el objetivo de que sea tratado por las comisiones correspondientes y eventualmente aprobado como ordenanza.

“Esto es proteger y cuidar la vida. Ojalá se pueda tratar pronto, porque la prevención del suicidio debe ser una política pública”, remarcaron las estudiantes.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de docentes y compañeros de la Tecnicatura, quienes destacan la relevancia de formar profesionales sensibles y preparados para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad emocional.

La propuesta tambien incluye un mensaje a la hora de comunicar sucesos de esta naturaleza.

Teniendo en cuenta que el suicidio es una problemática social compleja que requiere un abordaje integral, considerando tanto las dimensiones invividuales como colectivas y comunitarias es esencial promover la concientización ciudadana, desarmar estereotipos y favorecer que las personas en situación tan vulnerables como sus allegados se acerquen a profesionales y equipos capacitados para erecibr acompañamiento y asistencia oportuna.

En ese contexto es reciomendable que toda comunicación y especialmente la de los medios de difusión, eviten detallar las formas o método empleado y lugar del suceso como su identidad.

Asimismo se resalta que destar de cada persona hay una familia, amistaes y una comunidaf que atraviesa el dolor.

Además, no dar estadiscias sin fuete didedigna.

Tambie es recomendable comenarios generales como ‘ola de suicidos’ o ‘pandemia de suicidios’

Sumarse al repeto de todos ya que la muerte lo requiere, y más en estas circunstancias. Hacerlo con prudencia y discreción.

Es prudente la promoción de políticas públicas y acciones que favorezcan el cuidado, bienestar, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Todo tratamiento meditico debe ser adecuado, criteriso, respetuoso y que ayude a la prevención.

Recordar que el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y la jornada es para concientizar ya que hablar con responsabilidad tambien salva vidas.