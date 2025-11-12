Convocatoria Abierta para el Festival de Compras

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar del Festival de Compras, que se realizará el 8 de diciembre.
Podrán inscribirse:
Comercios con habilitación.
Vendedores por catálogo.
Emprendedores y artesanos con producción propia.
Elaboradores artesanales de alimentos con QR.
Foodtrucks con habilitación.
Instituciones o asociaciones civiles registradas.
La inscripción estará abierta hasta el 28 de noviembre a través del enlace disponible a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzerk-c0Dd6COym_clqU5CIrUssPOcufvmaV_Odh4_ochokA/viewform?usp=header
Para mayor información, comunicarse con la oficina de Empleo al teléfono 610083/84.