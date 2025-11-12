miércoles, noviembre 12, 2025
General

Convocatoria Abierta para el Festival de Compras

Para mayor información, comunicarse con la oficina de Empleo al teléfono 610083/84.

0
La Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar del Festival de Compras, que se realizará el 8 de diciembre.

Podrán inscribirse:

Comercios con habilitación.

Vendedores por catálogo.

Emprendedores y artesanos con producción propia.

Elaboradores artesanales de alimentos con QR.

Foodtrucks con habilitación.

Instituciones o asociaciones civiles registradas.

 

La inscripción estará abierta hasta el 28 de noviembre a través del enlace disponible a continuación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzerk-c0Dd6COym_clqU5CIrUssPOcufvmaV_Odh4_ochokA/viewform?usp=header

Para mayor información, comunicarse con la oficina de Empleo al teléfono 610083/84.

 

 

