miércoles, noviembre 12, 2025
21.1 C
Nueve de Julio
miércoles, noviembre 12, 2025
21.1 C
Nueve de Julio
General

Continúan los trabajos en caminos y canales del distrito

Un equipo de Vialidad Nacional se encuentra abocado a los trabajos de reconstrucción del acceso a La Niña

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.

En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:

– Vía Morea – Dudignac (P-8)

– ⁠Limpieza de canal “El Cardizal” – Morea

– ⁠Camino El Sauce (S-19)

– Camino S-6

– Camino “La Taba”

– Ruta Provincial 61

– Limpieza canal lateral Ruta Provincial 40 (entre el Tejar y Ruta 65)

– Camino “El Mirador”

Además, un equipo de Vialidad Nacional se encuentra abocado a los trabajos de reconstrucción del acceso a La Niña (P-3).

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6038

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR