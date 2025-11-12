miércoles, noviembre 12, 2025
ARBA: en el 2026 la patente se abonará en diez cuotas mensuales

El cambio en la modalidad de pago de la patente es con el objetivo de facilitar la planificación financiera de las familias

A partir de 2026, ARBA cambiará la modalidad de pago del impuesto automotor, que se abonará en diez cuotas mensuales iguales desde marzo, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de las familias.

Según explicó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard, la medida busca brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar.

El 75% de los propietarios de vehículos pagará una patente más baja el próximo año, como resultado de la reformulación de las tablas del tributo prevista en el proyecto de Ley Impositiva que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos, afirmó Girard.

La nueva estructura del impuesto reducirá los tramos de 15 a 5, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%, lo que ubicará a la provincia entre las jurisdicciones con la patente más baja del país.

