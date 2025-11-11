Último día para pagar con descuento la cuota 5 del Impuesto Automotor en Buenos Aires

Hasta el final de la jornada de hoy, martes 11 de noviembre, los contribuyentes bonaerenses podrán pagar con descuento la quinta y última cuota del Impuesto Automotor, según informó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El beneficio de hasta el 10% alcanza a quienes estén al día con sus obligaciones tributarias, se encuentren adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota.

El pago puede realizarse de manera online desde la web de ARBA (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o mediante cajero automático, tras generar el código de pago electrónico correspondiente.

También se encuentra disponible la opción de pago digital a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, el cual permanece vigente hasta el vencimiento de la cuota. En tanto, quienes prefieran pagar de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Además, ARBA recordó que los contribuyentes pueden adherirse al débito automático —ya sea desde una cuenta bancaria o con tarjeta de crédito— para acceder al beneficio del descuento del 10%. La adhesión puede realizarse ingresando a la sección “Autogestión” del sitio web del organismo, utilizando CUIT y Clave CIT, y luego seleccionando la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

En el caso de optar por débito en cuenta bancaria, se puede registrar o modificar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) desde el mismo portal. Para quienes elijan débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago se verá reflejado a partir de los próximos vencimientos.

De esta forma, ARBA busca incentivar el cumplimiento en término de los tributos provinciales, ofreciendo facilidades digitales y descuentos para contribuyentes responsables.