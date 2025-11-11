martes, noviembre 11, 2025
Sociedad

Falleció Dante Fava, referente de los Bomberos Voluntarios

El convecino de Nueve de Julio cultivo valores de familia, solidaridad, amte de los fierros y ayudo a que se haga el Autódromo Municipal además de hacer crecer a Bomberos

En la tarde de este martes 11 de noviembre se conoció el fallecimiento de Dante Fava, destacado vecino de 9 de Julio, ex presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y reconocido impulsor del automovilismo local.

Dante Juan Fava había nacido el 11 de abril de 1943. Tenía 82 años. Era hijo de José Fava e Isolina Villa. Realizó sus estudios primarios en la Escuela N°1 ?Bernardino Rivadavia’, y desde joven se vinculó al mundo automotor junto a su hermano Osvaldo, integrando también la Comisión del Automóvil Club y participando activamente en el desarrollo del autódromo local.

Juntos fundaron Fava Hnos, representantes de autos Fiat, y posteriormente Repuestos Fava, negocios que reflejaban su espíritu emprendedor y solidario.

Su compromiso con la comunidad se reflejó en su extensa trayectoria en la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, donde formó parte de la comisión directiva durante 25 años, ejerciendo ocho de ellos como presidente. Reconocido por su responsabilidad, transparencia y dedicación, Fava promovió el espíritu del servicio voluntario, solidario y la protección de los bienes de la institución, no solo sabiendo que eran ajenos, sino de la comunidad, por su naturaleza y espíritu.

Además de su compromiso social, Dante fue un técnico diesel capacitado, un excelente padre, buen esposo y gran abuelo, valorado por su amabilidad, prudencia y carácter amigable.

Estuvo acompañado en su vida por su esposa Mabel Tassara, con quien conformaron una familia con tres hijas, María Cecilia, Natalia y María Isabel. Lugo sus hijos políticos Pablo, Fernando y Alejandro, le dieron los nietos Lucas, Alma, Sofía, Matías y Sol, a quienes amaba profundamente.

El legado de Dante Fava quedará en la memoria de quienes lo conocieron, tanto por su vocación de servicio como por su impulso al automovilismo y su firme espíritu familiar y solidario.

Dante, es velado en el Complejo de Salas Velatorios de la CEyS ‘Mariano Mrreno’ en la sala 4 y será supeltado mañana a las 9 hs., en el cementerio nuevejuliense.

