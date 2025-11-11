El Club Libertad se prepara para la temporada 2025/26 con un predio completamente renovado

- Advertisement -

El Football Club Libertad anuncia la apertura oficial de su pileta para el próximo 8 de diciembre, dando inicio a la temporada de verano 2025/2026. Este año, el club presenta un predio totalmente renovado, fruto del trabajo sostenido de la Subcomisión de Pileta, que impulsó múltiples mejoras en las instalaciones para ofrecer un espacio cuidado, moderno y lleno de vida.

Durante el año, se realizaron tareas de renovación en el salón principal, donde se reparó el frente, se llevaron a cabo trabajos de revoque y pintura, y se reacondicionó el cerco del patio y la parrilla. En la sede, se pintó la fachada y se mejoró el acceso con arreglos en la vereda y la entrada.

La pileta, símbolo del verano y punto de encuentro por excelencia, también fue protagonista de la puesta a punto. Se reparó la herrería de la entrada, se conectó un nuevo sistema de desagüe, se renovaron las duchas de ingreso y se aplicó brea en las juntas. Además, se pintó completamente la pileta y se incorporó un nuevo cartel corpóreo, que aporta identidad al espacio.

El área de descanso y recreación también se amplió con nuevos bancos y mesas, mientras que otras mejoras incluyeron la construcción de pilares para el tanque de cloro, la colocación de luces dicroicas en el portón de ingreso y la renovación del mobiliario de la parrilla y la cantina, que fue reacondicionada y pintada junto con los baños.

“Detrás de cada mejora hay horas de trabajo y compromiso. Queremos que cada socio y visitante encuentre en el club un lugar cuidado, con historia, pero también con futuro”, señalaron desde la institución.

Con más de cincuenta años de historia —fundada en 1974—, la pileta del Football Club Libertad sigue siendo un espacio emblemático para la comunidad de 9 de Julio: un lugar al aire libre donde se mezclan los sonidos del verano, el aroma del protector solar y las risas que acompañan cada chapuzón.

La institución invita a toda la comunidad a disfrutar de la temporada de pileta 2025/2026, que comenzará el 8 de diciembre, con las puertas abiertas y el espíritu de siempre.

Contacto:

📞 2317-486430 (Alejandra Ceriani – Subcomisión Pileta)

📷 Instagram: @piletafclibertad