- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Desde hace seis meses, el padre Guillermo Gómez, sacerdote de la Diócesis de Nueve de Julio, desarrolla su misión pastoral en Quillagee, un poblado de la provincia de Nampula, al norte de Mozambique. Allí, en medio de la pobreza y la falta de recursos, intenta llevar no solo la palabra de Dios, sino también agua, educación y dignidad a miles de personas.

“La comunidad está sin agua. Hace poco intentamos perforar un pozo, pero lamentablemente no encontramos nada. La tristeza fue grande, pero seguimos buscando alternativas”, relató el sacerdote en diálogo con Cadena 9.

La parroquia San Pedro de Quillagee, una de las más jóvenes de la diócesis local, abarca unas 20 comunidades rurales dispersas. En total, la zona cuenta con cerca de 50.000 habitantes, aunque —como explica Gómez— resulta difícil calcular con precisión la población, ya que muchas familias viven alejadas entre caminos de tierra y aldeas rurales.

El desafío principal es el acceso al agua potable. “Algunos vecinos hacen pozos caseros de unos diez metros, que se secan completamente durante la época seca, entre octubre y diciembre. A veces hay que caminar tres kilómetros para conseguir agua segura”, comentó el misionero.

A pesar de las dificultades, el padre no se detiene. Con recursos limitados, planea canalizar el techo de la iglesia para recolectar agua de lluvia y construir una pequeña cisterna subterránea. También gestiona la posibilidad de extender cañerías desde el sistema local FIPAG, aunque reconoce que la obra es costosa.

Educación y alimentación: construir futuro

Otro de los proyectos que sostiene el padre Guillermo es la escuelita infantil y un programa de alfabetización para mujeres.

“Muchas personas no saben leer ni escribir en portugués, especialmente las mujeres. Por eso, además de la catequesis, queremos ofrecer herramientas básicas para su desarrollo”, explicó.

Gracias a la colaboración de fieles de Nueve de Julio, Lincoln, Pehuajó y Ameghino, la misión puede ofrecer desayunos diarios a los niños. “Es algo pequeño, pero cambia sus vidas. Hay chicos musulmanes y católicos compartiendo el mismo espacio, con mucha convivencia y respeto”, destacó.

El apoyo de la organización española Manos Unidas también podría hacer realidad un salón parroquial y aulas para talleres de oficio, aunque el proyecto aún espera aprobación definitiva.

Una comunidad unida por la fe y el deporte

En medio de tantas carencias, la alegría también se hace presente. Los jóvenes formaron un equipo de fútbol llamado San Lorenzo de Mozambique, con la ilusión de recibir camisetas y pelotas desde Argentina.

“Las pelotas que traje de las cárceles de Las Tunas son un tesoro para ellos. El fútbol une, da esperanza y hace sonreír a los chicos”, contó el sacerdote entre risas.

La vida cotidiana en Quillagee

El padre Guillermo vive en condiciones sencillas: su habitación es la sacristía de la iglesia, donde conviven su cama, una pala y semillas de huerta.

“No necesito más. A veces uno se da cuenta de que se puede vivir con muy poco y ser feliz”, reflexionó.

Sin embargo, la precariedad no le impide seguir soñando: agua para su gente, educación para los niños, y una comunidad que crece desde la fe y la solidaridad.

“Yo estoy aquí con el cuerpo y el alma, pero representando a toda la gente de nuestra diócesis. Desde nuestra pobreza, damos una mano en este rincón de África.”

Cómo ayudar:

Quienes deseen colaborar con los desayunos infantiles o con donaciones para la misión del Padre Guillermo Gómez pueden comunicarse con la Diócesis de Nueve de Julio o con Cadena 9, donde se informarán los alias y medios de aporte solidario.

Más Allá de la Fe: Impacto en la Comunidad La misión del Padre Guillermo va mucho más allá de lo religioso. Además de las actividades litúrgicas, su enfoque ha sido integrar en su labor una serie de iniciativas prácticas para ayudar a las comunidades a salir adelante. Una de las acciones más notables es su trabajo con los jóvenes. A través del fútbol, el sacerdote ha encontrado una forma efectiva de generar comunidad, enseñar valores y ofrecer a los chicos una vida más digna desde el deporte, también. El fútbol es una pasión universal, y en Mozambique no es la excepción. El Padre Guillermo, aprovechando su amor por el deporte impulsó un equipo de fútbol al que se denomina San Lorenzo y consiguio algunas camisetas. El Padre Guillermo, con su visión y compromiso, sigue demostrando que incluso en los contextos más difíciles, el trabajo colectivo, la fe y la solidaridad pueden marcar una diferencia.

Pese a los esfuerzos y el dinero gastado, el agua no aparece y todo este esfuerzo de este fin de semana, donde se cavaron varios pozos, se desvaneció y convirtió en angustia y desilusión.