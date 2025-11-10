Daniel Stadnik: ‘La Nación es la pata que faltaba para enfrentar la emergencia climática’

- Advertisement -

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV) se refirió a la situación de emergencia climática que afecta a varios municipios. En su análisis, destacó que la presencia del gobierno nacional era la “pata que faltaba” para dar una respuesta efectiva a la crisis.

“Cuando hablamos de emergencias de esta magnitud, la Nación es fundamental. Los municipios hemos estado trabajando desde febrero, con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, pero ahora la situación supera lo que podemos hacer con los recursos locales”, afirmó Stadnik, quien explicó que el respaldo federal era indispensable para enfrentar la situación de manera efectiva.

El intendente hizo hincapié en que el fondo de 1.900 millones de pesos destinado por la Nación a los 19 distritos afectados es un paso importante, aunque insuficiente frente a la magnitud de los daños. “Cualquier ayuda es bienvenida, por más pequeña que sea”, aseguró Stadnik, subrayando que, aunque el monto parece limitado, es crucial para aliviar la situación.

En cuanto a los trabajos inmediatos, el intendente destacó que ya están llegando maquinarias de vialidad y que la región está en proceso de coordinación para definir cómo distribuir los recursos y priorizar las acciones. “Hoy, en 9 de Julio, tendremos una mesa de coordinación ampliada. Ahí vamos a trabajar todos los municipios juntos para definir los pasos a seguir”, explicó.

Stadnik también señaló que, a pesar de la crisis, los distritos continúan en contacto y coordinados entre sí a través de la región A3, con el objetivo de garantizar una respuesta unificada ante la emergencia.

“Es hora de que, como región, actuemos mancomunadamente. Hoy nos toca estar más unidos que nunca para salir adelante”, concluyó el intendente.