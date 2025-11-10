Continúan los avances en las obras del Edificio de las Escuelas de El Provincial

Las obras de mejora en la Escuela Primaria N° 21 y la Escuela Secundaria N° 15 de “El Provincial” siguen en marcha, con importantes avances que optimizarán las instalaciones para el beneficio de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Gracias al compromiso del Consejo Escolar y a la colaboración desinteresada de la Cooperativa Eléctrica y Popular Mariano Moreno, se están llevando a cabo renovaciones esenciales en el edificio.

La cooperativa, a través de la donación de mano de obra y materiales, ha jugado un rol fundamental en la concreción de estas obras. Estas mejoras no solo buscan mejorar las condiciones físicas del establecimiento, sino también garantizar un entorno más seguro y confortable para los estudiantes que asisten a la institución.

Desde la remodelación de aulas hasta el acondicionamiento de espacios comunes, la obra apunta a una renovación integral que responde a las necesidades actuales del centro educativo. “Esta colaboración es un ejemplo claro de cómo el trabajo conjunto entre la comunidad, las instituciones locales y las cooperativas puede generar un impacto real en la calidad educativa”, expresó un miembro del Consejo Escolar.

La comunidad de “El Provincial” celebra estos avances y espera con ansias la culminación de las obras, que prometen hacer de la Escuela Primaria N° 21 y la Escuela Secundaria N° 15 un lugar aún más adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes.