General

Celebración del Día de la Tradición en plaza Belgrano: un encuentro de integración y cultura

El paseo público se llenó de música, baile y tradiciones en una emotiva celebración organizada por los padres de los alumnos de la Escuela 501 Gabriala Mitral, con la participación de la Peña "La Sajuriana" y la presencia de la delegada municipal Candela Sparano, el evento destacó la integración de niños con y sin discapacidad a través de danzas folclóricas. Una fiesta que unió a la comunidad en una jornada de alegría y solidaridad, celebrando nuestras raíces y costumbres

