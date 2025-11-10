Atlético 9 de Julio goleó a Rivadavia y se consolidó como uno de los favoritos para los Playoffs

- Advertisement -

Este domingo se completaron los partidos del Torneo Clausura de Primera División Caballeros de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que reunió a equipos de la Liga del Centro y del Noroeste, con sede en Tres Lomas.

La jornada se disputó en la cancha de Sarmiento, en Junín, y dejó grandes actuaciones, destacándose la del Club Atlético 9 de Julio, que logró una destacada victoria frente a Rivadavia de Lincoln.

En la Zona “A”, compuesta por equipos del Noroeste, el conjunto de Atlético 9 de Julio tuvo una jornada arrolladora, especialmente en el segundo cuarto del partido. El encuentro comenzó de manera equilibrada, con un gol de Manuel Mogaburu que abrió el marcador para los de 9 de Julio, aunque el primer cuarto finalizó con un ajustado 1-0. Sin embargo, en el segundo cuarto, los Millonarios demostraron todo su potencial ofensivo, ampliando la diferencia con tres goles de Mogaburu, uno de Ramiro Montini y otro de Gonzalo Cancelleri, terminando el parcial 5-0.

Ya en el tercer cuarto, el equipo de 9 de Julio se mostró imparable. Con un gol de Valentín Alvarez, el marcador llegó a un 6-0 que parecía definir el rumbo del encuentro. Aunque Rivadavia reaccionó y logró descontar con dos goles, la diferencia fue demasiado amplia para que los linqueños pudieran remontar. Al final del partido, Atlético 9 de Julio selló su victoria por 8-4, con goles adicionales de Cancelleri y una nueva anotación de Rivadavia.

Con este resultado, Atlético 9 de Julio se perfila como uno de los principales candidatos para los próximos Playoffs, donde los equipos de ambas zonas se enfrentarán en busca del título. La destacada actuación de la ofensiva de los Millonarios, con Manuel Mogaburu y Gonzalo Cancelleri como grandes figuras, dejó claro el nivel de preparación del equipo dirigido por Leny Luberriaga, que ha mostrado gran solidez durante toda la temporada.

Formación de Atlético 9 de Julio:

Valentín Alvarez 1, Gonzalo Cancelleri 3, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín Gonzalez 2, Dante Gonzalez, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menon, Manuel Mogaburu (c) 3, Thiago Montaldo, Ramiro Montini 1, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Walter Soria, Nicolás Tinetti, Ezequiel Valuzek.

DT: Leny Luberriaga

Asistente: Lola Ferro.