Tandil recuperó el récord del Salame más largo del Mundo con 487,22 Metros

Tandil recuperó este sábado el título del salame más largo del mundo, con una marca impresionante de 487,22 metros, durante la séptima edición de Chacinar, el festival dedicado al salame y el cerdo. Con esta hazaña, la ciudad serrana superó a San Andrés de Giles, que ostentaba el récord anterior con 469,18 metros.

El evento, que se celebró en el Parque Independencia, convocó a cientos de vecinos y turistas que se sumaron a la celebración local. El sector productivo de Tandil también destacó la importancia del festival, que cada año se consolida como un atractivo para la ciudad y su entorno.

El récord fue logrado poco después de las 21 horas, luego de una demostración que comenzó a las 19.45 con la colocación del carrete que contenía los cerca de 2.000 kilos de salame, transportado por un camión de la empresa Cagnoli. Con la colaboración de decenas de voluntarios, el proceso de desenrollado del salame se realizó con precisión, y el público siguió con entusiasmo cada paso del proceso, desde la retirada del carrete hasta la medición final.

Durante la jornada, el evento permitió a Tandil superar varias marcas previas. A las 20.47 se igualó el récord de 2019 (87,5 metros); a las 20.51, el de 2021 (120 metros); a las 21.06, el de 2022 (190 metros); y a las 21.24, los 310 metros de 2023. Finalmente, la ovación estalló cuando se superaron los 401 metros alcanzados en la edición anterior, y a las 21.42, el escribano confirmó que Tandil había recuperado su puesto como campeón mundial del salame más largo.

Este evento no solo representa un récord internacional, sino también una tradición local que refuerza la identidad gastronómica de Tandil, famosa por su producción de salames y embutidos de calidad.

El festival Chacinar se consolida como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la región, celebrando el sabor y la historia de la ciudad, mientras atrae a miles de personas cada año.