Un peón rural de origen entrerriano está privado de su libertad en una Estancia de Carmen de Areco

Un hombre de origen entrerriano se encuentra actualmente privado de libertad en una estancia ubicada en la localidad de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. El trabajador, cuya identidad aún no ha sido confirmada, ha solicitado ayuda al personal local para poder salir de la situación en la que se encuentra.

El caso fue dado a conocer a través de un llamado de emergencia realizado por el propio trabajador, quien se encuentra retenido en condiciones que hasta el momento se desconocen con exactitud.

Se sabe que está siendo mantenido en un establecimiento rural de la zona, lo que ha generado gran preocupación entre las autoridades locales y organizaciones que defienden los derechos laborales.

Se ha solicitado la intervención urgente de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho y garantizar la liberación del hombre, que al parecer ha estado privado de su libertad de manera involuntaria.

Las fuerzas de seguridad de la región, junto con funcionarios de la zona, están trabajando en el caso para resolver la situación lo antes posible.

Por el momento, las autoridades locales de Carmen de Areco están recabando información y tomando las medidas necesarias para asegurar la seguridad del hombre y evitar que esta situación se repita en el futuro.

En tanto desde UATRE se ha decidio ponerse a disposicion de la familia al tiempo que se le ha solicitado a la ciudadanía que, en caso de contar con información relevante sobre este caso, se comunique de inmediato con la policía local y se pide investiguen las causas de ese comportamiento.