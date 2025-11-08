Patricia Bullrich: ‘Buscamos unir todos los esfuerzos para resolver los problemas que causan las inundaciones’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, arribó antes de este mediodía a la localidad de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, para participar del comité de crisis que coordina la respuesta ante las consecuencias de las recientes tormentas. A su llegada, la ministra fue recibida por la Intendente María José Gentile, quienes se estrecharon en un abrazo de afecto y conocimiento, junto a autoridades locales y provinciales, incluidos funcionarios de Defensa Civil y Seguridad.

Desde temprano, la jornada estuvo marcada por un intenso operativo de seguridad, con helicópteros de la policía provincial y un despliegue de fuerzas federales, que garantizaron la llegada de la ministra en medio de un clima de expectativa por la situación de emergencia que atraviesa la región.

Bullrich, con un buen semblante y rodeada de su equipo de trabajo, saludó a los presentes antes de comenzar con una serie de reuniones de trabajo con los funcionarios encargados de la asistencia en las áreas más afectadas.

“Venimos con la ayuda del Ejército argentino, de las fuerzas federales y de Defensa Civil, para trabajar junto con la provincia de Buenos Aires y los municipios. Lo que buscamos es integrar todos los esfuerzos para resolver los problemas de caminos intransitables y ayudar a la gente aislada”, expresó Bullrich antes de ingresar al Comité de Crisis.

Luego, solo adelantó que habrá un anuncio que previo a difundirlo en la prensa lo comunicará a quienes corresponda. No se descarta que la señala a los Intendente con lo cuales se reunirá en la Comuna que se continúa con la obra del Salado.

Tras el reconocimiento de la situación en el terreno, la ministra y su equipo de trabajo se preparan para una recorrida por las zonas más afectadas, acompañada por la jefa comunal y el director de Defensa Civil. La agenda incluye visitas a dependencias de la Dirección Provincial de Defensa Civil, donde se coordinarán las próximas acciones.

A lo largo del día, se prevé que se sigan realizando anuncios sobre las medidas que tomará el gobierno para aliviar la situación en las áreas más comprometidas por las lluvias y las inundaciones.