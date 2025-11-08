María José Gentile recibe a Patricia Bullrich para coordinar asistencia ante la Emergencia por inundaciones

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribará a Nueve de Julio para coordinar un operativo de asistencia debido a la emergencia agropecuaria que afecta a más de cinco millones de hectáreas en el interior de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria será recibida por la intendenta del distrito, María José Gentile, y juntas recorrerán las zonas más afectadas por las inundaciones que han dejado a más del 60% de la zona rural anegada.

La situación en Nueve de Julio ha sido calificada por Gentile como “extremadamente crítica”, destacando que la persistente lluvia ha empeorado las condiciones de las rutas rurales, dificultando la movilización tanto de ganado como de maquinaria agrícola. Además, muchos productores ya ven casi imposible la recuperación de los cultivos en los campos más afectados.

Agenda de la visita:

13:00 hs: Reunión privada con la intendenta Gentile, los intendentes de Gral. Viamonte, Franco Flexas, de Carlos Casares, Daniel Stadnik y Bragado, Sergio Barenghi junto a funcionarios nacionales, como Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Guillermo Madero, Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria del Ministerio de Defensa de la Nación.

15:00 hs: Reunión con productores rurales en la Sociedad Rural de Nueve de Julio, donde Bullrich escuchará las demandas de los afectados y coordinará las medidas de asistencia.

La intendenta Gentile, por su parte, destacó que, a pesar de las diferencias políticas entre los gobiernos nacional y provincial, ha recibido apoyo tanto de Nación como de la Provincia. Agradeció el esfuerzo conjunto, resaltando que, aunque la situación es grave, las gestiones han permitido que se envíen recursos y maquinaria para mejorar las condiciones de los productores.

“El clima no da tregua”, expresó Gentile en ultimas entrevistas, advirtiendo que el ciclo de lluvias persistente ha complicando la recuperación, especialmente por la geografía del partido de Nueve de Julio, que presenta una cuenca natural que acumula grandes volúmenes de agua.

La ministra Bullrich, por su parte, enfatizó que continuará la colaboración desde el gobierno nacional para mitigar los efectos de las inundaciones, mientras que se espera que en las próximas semanas las autoridades sigan trabajando de manera coordinada para ayudar a la zona en esta difícil situación.