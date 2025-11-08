María José Gentile: “Hoy la unión de Nación, Provincia y Municipio es clave para superar esta crisis”

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue recibida en el Aeroclub de Nueve de Julio por la Intendente María José Gentile, en el marco de una visita para supervisar las acciones ante la crisis hídrica y de infraestructura que atraviesa la región. Acompañada por funcionarios nacionales y provinciales, la ministra recorre las áreas afectadas y mantendrá reuniones con autoridades locales para coordinar medidas urgentes.

Nueve de Julio vivió una jornada relevante con la llegada de Patricia Bullrich, ya que abordaran medidas sobre obras para paliar laas inundaciones.

Seguridad de la Nación, quien aterrizó en el Aeroclub local para acompañar a los municipios de la región en la gestión de la emergencia hídrica que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires. La ministra fue recibida por la Jefa Comunal de 9 de Julio, María José Gentile, y otros funcionarios locales, quienes destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional en estos momentos críticos.

“Recibimos con todas las expectativas de poder acompañar a la ministra y su equipo en esta recorrida. Contamos también con el apoyo del Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y de funcionarios del Sistema de Seguridad y Emergencias”, indicó Gentile en diálogo con Cadena Nueve. La jornada incluye un recorrido por las áreas más afectadas, como La Niña y Carlos María Nahon, donde se evidencian los daños provocados por las intensas lluvias y el desborde de los caminos rurales.

El encuentro tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para dar respuestas rápidas y eficaces a las necesidades de los productores rurales y la comunidad en general. Tras la recorrida, la ministra se reunirá con los intendentes de los distritos vecinos, como Bragado, Cazares y Los Tornos, para compartir diagnósticos y definir estrategias conjuntas.

Uno de los aspectos más destacados de la visita es la intervención del Ejército y otros organismos de seguridad y emergencias, que se están desplegando en el Centro San Cayetano, el epicentro de las operaciones en la región. En este sentido, Gentile subrayó el esfuerzo conjunto con la provincia, que se ha sumado al trabajo del municipio en las últimas semanas.

“Lo que estamos viviendo en 9 de Julio no es aislado, es una crisis que atraviesa toda la región, por lo que la unión de Nación, provincia y municipio es esencial para poder paliar los efectos de la emergencia”, señaló la jefa comunal.

Desde el gobierno nacional, el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, también destacó la urgencia de resolver las dificultades logísticas generadas por la emergencia, como el deterioro de los caminos rurales. “Una vez que se recupere la situación hídrica, el desafío será reconstruir los caminos vecinales, esenciales para la circulación de la producción y la vida cotidiana de las familias rurales”, explicó Iraeta.

La ministra Bullrich, por su parte, expresó su compromiso con la región, destacando que el objetivo principal de su visita es escuchar las necesidades de los productores y las autoridades locales, y aportar soluciones a corto, mediano y largo plazo. “Hoy estamos aquí para colaborar, escuchar y ayudar a resolver los problemas que la comunidad está atravesando”, afirmó.

La jornada también incluirá una reunión con representantes de la ruralidad, en la que se discutirá no solo la situación actual sino también la necesidad de mejorar la infraestructura vial de la región para prevenir futuras crisis.

Con esta visita, el gobierno nacional reafirma su compromiso con la región y la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades provinciales y locales para superar la emergencia, garantizando la pronta recuperación de los afectados y la continuidad de la actividad productiva en la zona.

La jornada de trabajo concluirá con un compromiso de colaboración constante entre todos los niveles del Estado para enfrentar la emergencia, poner en marcha la reconstrucción de la infraestructura dañada y atender las necesidades de los productores rurales y sus familias.