Con la bendición del Obispo comenzó la Peregrinación hacia el Monasterio Santa María de Los Toldos

Desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, patrona de la Diócesis de Nueve de Julio, el Obispo Ariel Torrado Mosconi presidió una emotiva misa de bendición para los peregrinos que, como cada año, emprendieron el arduo camino hacia el Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos.

La ceremonia se llevó a cabo en un clima de fervor y devoción, con el templo repleto de fieles dispuestos a caminar por varias horas en honor a la Virgen María.

Tras la misa, Monseñor Torrado Mosconi brindó su bendición a todos los peregrinos presentes, llenándolos de energía y alegría para comenzar el largo trayecto. “La alegría del Señor es nuestra fuerza”, fueron sus palabras, que resonaron con fuerza en los corazones de los asistentes.

La peregrinación, que incluye a cientos de personas de diversas edades y lugares, comenzó poco después de la misa. Como parte de la caminata, un tractor con un remolque, que transporta al Padre José Pedrza, a una religiosa y un operador, acompaña a los caminantes con la imagen de la Virgen de Luján. Este vehículo, cargado de simbolismo, contribuye a animar a los peregrinos con cantos, música y oraciones a lo largo del recorrido.

Sin embargo, el inicio de la caravana se demoró algunos minutos debido a un contratiempo con el conductor del tractor, quien sufrió una descompensación poco antes de que la peregrinación comenzara. La situación obligó a esperar por su reemplazante, pero a pesar de este inconveniente, el ambiente se mantuvo de entusiasmo y alegría.

Durante la misa, Monseñor Torrado Mosconi invitó a los fieles a vivir este acto de fe como una oportunidad para renovar sus compromisos espirituales. “Este es un camino de fe, esperanza y solidaridad, en el que caminamos unidos por la intercesión de Nuestra Señora de Fátima”, destacó el obispo.

El grupo de peregrinos, compuesto por fieles de la región y más allá, mostró su disposición y determinación para completar el recorrido de aproximadamente 37 kilómetros hasta el Monasterio Santa María de Los Toldos, un sitio de profunda importancia religiosa para la comunidad benedictina.

A lo largo de la noche, el ambiente en el Santuario estuvo marcado por la emoción de los peregrinos, muchos de los cuales compartieron sus motivaciones personales para participar en la caminata. Algunos afirmaron que se trataba de una tradición familiar, mientras que otros vieron en este acto un momento de crecimiento espiritual y penitencia.

El evento, que une a la comunidad en un acto de fe compartido, también es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la peregrinación, no solo como un ejercicio físico, sino como una manifestación de la devoción y la esperanza en la Virgen María, quien guía a los peregrinos con su intercesión hacia una patria espiritual prometida.

Al final de la caminata y tras el arribo, con la alegría a flor de piel, los participantes que unirán con una columna que marcha desde Los Toldos, escucharán una misa prevista para la hora 7 a cargo del Obispo torrado Mosconi., la cual será trasnmitida por Cadena Nueve