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Barrio El Mercantil: comienzan jornadas de limpieza y concientización ambiental

La iniciativa impulsada por el municipio se extenderá durante tres días e incluye operativos de limpieza, poda y actividades educativas para fomentar el cuidado del ambiente

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La Municipalidad de Nueve de Julio puso en marcha este miércoles las jornadas de limpieza y concientización ambiental en el barrio El Mercantil, una propuesta que continuará mañana jueves y el viernes, con el objetivo de fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del entorno.

Las tareas incluyen operativos de limpieza integral, recuperación de veredas y caminos, poda en altura y distintas acciones de educación ambiental. En este marco, desde el municipio se invita a los vecinos a sumarse activamente, adoptando prácticas responsables que contribuyan a mantener los barrios limpios y ordenados.

La iniciativa se desarrolla dentro del programa “Yo Amo Mi Barrio” y contará además con un punto limpio ubicado en la intersección de Frondizi y Pueyrredón. Allí, los vecinos podrán acercar residuos reciclables, recibir información sobre separación domiciliaria y evacuar dudas vinculadas al sistema de recolección.

En este sentido, se recuerda la importancia de realizar una correcta separación de residuos. Los desechos no reciclables deben colocarse en bolsa negra —incluyendo servilletas, envases sucios, cartones contaminados, restos de comida y plásticos sucios—, mientras que los materiales reciclables como vidrio, cartón limpio, plásticos secos, metales y papel deben disponerse de manera separada para facilitar su tratamiento.

Asimismo, se informa que en esta zona (N° 2) los vecinos deben sacar el carpido y los residuos reciclables los días lunes, antes de las 20 horas, respetando las condiciones establecidas.

Por otra parte, el municipio recordó que se encuentra habilitada la nueva línea de atención al vecino, a través del número 2317-581111 (solo WhatsApp), disponible de lunes a viernes de 8 a 12 horas, donde se pueden canalizar reclamos vinculados a recolección de residuos, espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud.

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