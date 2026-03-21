Reconocimiento histórico: El Congreso recibe a los veteranos de guerra de la Patagonia del TOAS

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En un hecho sin precedentes, con la consigna #NoTodoPasoEnMalvinas, se vivirá e el Congreso de la Nación donde un excombatiente británico reconocerá la labor de los soldados argentinos desplegados en el litoral marítimo patagónico durante la Guerra de Malvinas, el proximo lunes 30 de marzo, donde soldados del TOAS 1982, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur piden desde hace décadas ser conocidos como ex-veteranos de Malvinas.

El gesto adquiere una importancia simbólica y política de gran magnitud, porque visibiliza décadas de historias silenciosas y contribuye a la reconstrucción de la verdad histórica. Hasta ahora, el protagonismo del conflicto se había concentrado casi exclusivamente en las islas, dejando de lado a los efectivos que operaron en el continente y en el litoral patagónico, desempeñando roles estratégicos de defensa y logística.

Los organizadores – Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 -destacan que la intervención del excombatiente británico no solo representa un reconocimiento internacional, sino que también subraya el valor humano de quienes, siendo muy jóvenes, cumplieron con su deber en condiciones extremas y con escasos recursos, enfrentando riesgos permanentes en defensa de la soberanía nacional.

La jornada incluirá además la presentación de documentación inédita, análisis jurídicos recientes que respaldan los derechos de los veteranos, y testimonios de familiares de caídos y veteranos sobrevivientes.

El objetivo es dar visibilidad a historias que durante décadas permanecieron ocultas y consolidar un marco de reconocimiento que integre a todos los protagonistas del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Según los expertos, este tipo de reconocimientos internacionales fortalecen la memoria histórica y generan un puente de respeto y reconciliación, demostrando que la valentía y el compromiso de los soldados argentinos han sido valorados incluso por quienes estuvieron del otro lado del conflicto.

La jornada del 30 de marzo en el Congreso de la nación será a las 12 hs en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) impulsada por el Diputado Nacional Juan Fernando Brügge, que busca visibilizar estos hechos históricos en el marco del nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, al cumplirse 44 años.