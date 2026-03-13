Nueve de Julio se sumó al Foro Regional de Intendentes para impulsar el desarrollo provincial

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La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, participó este viernes del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), que se llevó a cabo en la ciudad de Ayacucho y contó con la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Durante el encuentro, Gentile formalizó la adhesión de Nueve de Julio al espacio, orientado a fortalecer la colaboración entre municipios y promover el desarrollo regional.

El FRICDe, conformado por 52 distritos bonaerenses, busca avanzar en la cooperación intermunicipal para abordar desafíos comunes en áreas como ambiente, infraestructura urbana y rural, salud, educación, seguridad, producción e innovación. Además, el foro fomenta la ejecución de proyectos estratégicos regionales y la creación de consorcios que faciliten su implementación.

“La participación en este espacio nos permitirá impulsar el desarrollo productivo, promover la innovación en la gestión pública y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades desde una perspectiva regional, cooperativa y solidaria”, expresó la jefa comunal.

El foro también prevé el fortalecimiento institucional mediante instancias de formación, intercambio de experiencias y asistencia técnica, así como la articulación con organismos nacionales e internacionales para facilitar financiamiento y acompañamiento técnico en proyectos de desarrollo. Entre los aliados se destacan entidades de crédito y cooperación, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que contribuirán con herramientas de financiamiento para iniciativas de impacto regional.

Si bien la adhesión de Nueve de Julio al FRICDe no genera obligaciones legales ni económicas, implica un compromiso político e institucional orientado a la construcción de una agenda regional compartida, la identificación de proyectos prioritarios y la participación activa en las distintas instancias de trabajo del foro.

Con esta incorporación, el municipio reafirma su voluntad de colaborar estrechamente con otros gobiernos locales de la provincia, contribuyendo a la planificación estratégica y al desarrollo de iniciativas conjuntas que fortalezcan la región.