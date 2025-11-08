Bullrich anunció un plan de asistencia de 2.000 millones de pesos para mitigar la crisis hídrica en la región

En una jornada importante para la región, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con varios intendentes y técnicos de la zona afectada por la crisis hídrica que azota a gran parte de la provincia de Buenos Aires. La cita, que se desarrolló en el Palacio Comunal de Nueve de Julio, contó con la participación de los jefes comunales, además del anfitrión, María José Gentile, de Bragado, Sergio Barenghi; Lincoln, Salvador Serenal; Carlos Casares, Daniel Satalnik y General Viamonte, Franco Flexas, entre otros funcionarios de distritos afectados por las aguas.

La ministra Bullrich, acompañada de autoridades nacionales y provinciales, escuchó las preocupaciones de los intendentes sobre el impacto de las inundaciones en sus distritos y la necesidad urgente de coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis.

En sus declaraciones al final del encuentro, Sergio Barenghi – de Bragado- expresó su satisfacción por la mesa de trabajo que se estableció, destacando la importancia de la cooperación entre los niveles de gobierno. “Pudimos plantearle a la ministra la realidad de cada uno de nuestros distritos. Se habló de la necesidad de coordinar la ayuda de manera equitativa entre Nación y Provincia para que llegue de manera eficaz a los municipios más afectados”, indicó.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación de los caminos rurales y la construcción de canales clandestinos, que complican la circulación en zonas inundadas y dificultan la reconstrucción de las infraestructuras viales. También se mencionó la importancia de avanzar en la culminación de la etapa cuatro de la cuenca del Salado, un proyecto clave para el drenaje y control del agua en la región.

La ministra Bullrich comprometió recursos nacionales extraordinarios por un total de 2.000 millones de pesos, que se distribuirán entre los municipios según el impacto de las inundaciones en sus respectivos territorios. Los recursos serán gestionados a través de un esquema coordinado entre Nación, Provincia y los municipios afectados.

Por su parte, Salvador Serenal, intendente de Lincoln, resaltó el trabajo conjunto que se iniciará desde el Centro de Operaciones de Nueve de Julio, que servirá como punto de coordinación para la distribución de recursos y maquinarias, esenciales para la recomposición de los caminos rurales y la asistencia a las localidades más afectadas.

“Hoy no hay lugar para la confrontación. Todos vinimos a trabajar en conjunto para resolver los problemas que enfrentan nuestros vecinos. La ministra y las autoridades nacionales nos brindaron su apoyo para que podamos dar respuestas rápidas y efectivas”, comentó Serenal, quien además destacó el compromiso de los municipios de colaborar con las federaciones agrarias y las sociedades rurales para abordar de manera integral los problemas de la región.

En cuanto al tema de las maquinarias, Franco Flexas, intendente de General Viamonte, indicó que la situación requiere una respuesta urgente. “Lo que tenemos hoy es muy escaso para afrontar la magnitud de la crisis. Necesitamos recursos adicionales, pero este paso de coordinación entre Nación, Provincia y municipios es positivo”, afirmó.

El encuentro también permitió avanzar en la creación de una mesa de coordinación para gestionar los recursos y priorizar las obras más urgentes, como la reparación de caminos rurales y el abastecimiento de agua potable a las localidades afectadas.

La ministra Bullrich, al cierre de la reunión, destacó la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto para enfrentar la emergencia. “Hoy hemos dado un paso importante en la construcción de una solución a esta crisis. Con el esfuerzo conjunto de Nación, Provincia y los municipios, vamos a poder atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación a largo plazo”, concluyó.

A medida que la reunión llegaba a su fin, los intendentes se mostraron conformes con los avances alcanzados, aunque todos coincidieron en que se necesita un esfuerzo constante y coordinado para que las soluciones lleguen a tiempo y de forma efectiva a las comunidades más afectadas.