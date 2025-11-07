Más equipamiento para el Servicio Alimentario Escolar en las Escuelas Públicas de la Provincia

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa avanzando en el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), una de las principales políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación de estudiantes de escuelas públicas. Esta semana, se concretaron nuevas entregas de equipamiento en los municipios de Lincoln, Carlos Tejedor y La Matanza, con una inversión de 62.950.000 pesos, destinados a mejorar las condiciones de funcionamiento de los comedores escolares.

El ministro Andrés Larroque destacó que, bajo la dirección del gobernador Axel Kicillof, la provincia continúa priorizando la inversión en infraestructura y recursos para los comedores, asegurando así que más de 7.500 escuelas cuenten con equipamiento adecuado. “En la Provincia de Buenos Aires se está llevando adelante una inversión histórica para poder sostener la columna vertebral de la política alimentaria”, subrayó Larroque.

Durante esta semana, las entregas incluyeron cocinas, procesadoras, heladeras, freezers, vajilla y utensilios en 40 escuelas de Lincoln, 16 de Carlos Tejedor, y 30 en La Matanza. Estos equipamientos permitirán mejorar las condiciones para la elaboración y distribución diaria de alimentos, cubriendo así las necesidades de más de 2.5 millones de estudiantes de toda la provincia.

Además, el gobierno provincial complementa estas inversiones con acciones de capacitación. Más de 20.700 auxiliares que manipulan alimentos en las escuelas han recibido formación a través de los cursos de Gestión y Abordaje Integral del SAE, asegurando mejores estándares en la preparación de los menús.

La optimización del SAE sigue siendo una prioridad en la agenda de la administración provincial, que trabaja en conjunto con los municipios y los consejos escolares para consolidar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes bonaerenses.

Este proceso se complementa con otras entregas realizadas recientemente en municipios como Ayacucho, Colón, Castelli, Pellegrini, General Rodríguez, Esteban Echeverría, Ituzaingó, entre otros, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones en todos los comedores escolares de la provincia.