Continúan los trabajos en caminos y canales del distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mantiene un ritmo constante en las tareas de reconstrucción de los caminos y limpieza de canales en todo el distrito. Estas acciones son fundamentales en el contexto de la emergencia hídrica que afecta a la región, buscando garantizar el escurrimiento eficiente del agua y mejorar el acceso a las distintas localidades.

En la última semana, los trabajos se centraron en varios puntos clave, con la prioridad puesta en la conservación de los accesos a las localidades y la mejora de la infraestructura vial:

Camino La Colonia – Naón (P-18)

Desagote de canales en la localidad de Dennehy , especialmente cerca de viviendas afectadas por las inundaciones.

Vía Morea – Dudignac (P-8)

Limpieza del canal “El Cardizal” en la zona de Morea.

Reparación del Camino El Sauce.

Colocación de tubos en Los Caldenes, para mejorar el drenaje.

Por su parte, el equipo de Vialidad Provincial sigue abocado a la reconstrucción del acceso a La Niña (P-3) y a la limpieza de los canales laterales en diversas rutas de la región.

Estas tareas continúan siendo una prioridad para la municipalidad, que sigue trabajando incansablemente para mejorar la infraestructura vial y facilitar el tránsito y la seguridad de los vecinos, especialmente en un contexto climático tan desafiante.