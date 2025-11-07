Asueto por el Día del Empleado Municipal: habrá restricciones en la recolección de residuos

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, comunicó a la comunidad que, con motivo del Día del Empleado Municipal, el próximo lunes 10 de noviembre, no se brindarán los servicios de recolección de residuos en varias categorías.

Durante esa jornada, no se realizará:

Recolección de residuos domiciliarios (bolsitas).

Recolección de residuos reciclables en Zona 1.

Recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 1.

Se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública durante ese día y colaborar para mantener la limpieza de la ciudad.

Los servicios se reanudarán con normalidad el martes 11 de noviembre, siguiendo el cronograma habitual.