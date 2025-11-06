María José Gentile encabezó una reunión con funcionarios provinciales para analizar la crisis hídrica y coordinar acciones de respuesta inmediata

En la mañana de hoy, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en el Salón de las Américas la visita de autoridades provinciales para abordar la crítica situación hídrica que atraviesa el distrito. Acompañada por miembros de su gabinete, la Policía Comunal y la Patrulla Rural, la jefa comunal llevó adelante una reunión con el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad en el Ministerio de Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, y el director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, Gentile presentó un informe detallado sobre el impacto de la emergencia hídrica en el partido de Nueve de Julio. La intendenta describió las dificultades que enfrentan los habitantes y las áreas más afectadas, y solicitó el apoyo urgente de la Provincia para mitigar los efectos de la crisis.

Por su parte, las autoridades provinciales se comprometieron a brindar todo el apoyo necesario para atender las situaciones de emergencia más inmediatas. “La Provincia está dispuesta a aportar los recursos y la logística necesarios para colaborar con los esfuerzos locales en la resolución de esta emergencia”, señaló Aparicio, quien destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a la crisis.

El encuentro marcó un paso clave en la coordinación de medidas para proteger a la población y las zonas más afectadas por el desborde de los cauces hídricos. La Intendente Gentile agradeció el respaldo de la Provincia y destacó la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

La reunión también sirvió para establecer los lineamientos de una respuesta coordinada ante el aumento de las lluvias y la creciente preocupación por los daños en la infraestructura rural y urbana. Las autoridades seguirán monitoreando la situación en las próximas horas, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a los afectados.

Luego, la Jefa Comunal recorrio el distrito en helicoptero de la provincia y se consideraba brindar ayuda a una familia aislada.