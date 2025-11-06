jueves, noviembre 6, 2025
General

La Intendenta María José Gentile y autoridades provinciales recorren las zonas afectadas por las inundaciones

Junto a Fabián García, Director de Defensa Civil, y Eduardo Aparicio, Subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, evaluaron acciones

0
La Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por Fabián García, Director Provincial de Defensa Civil, y Eduardo Aparicio, Subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad recorrieron parte del distrito para evaluar la crisis hidrica.

El recorrido se centró en algunas zonas afectadas por las inundaciones, donde se evaluaron las dificultades que enfrentan las familias para acceder a sus viviendas y se brindó asistencia inmediata. Uno de los puntos destacados de la jornada fue la visita a una familia en la localidad de Fauzon, que se encontraba especialmente aislada debido a los anegamientos.

En este contexto, la Intendenta Gentile escuchó atentamente las consideraciones técnicas de los funcionarios provinciales sobre las medidas a tomar en el corto y mediano plazo para mitigar los efectos de la emergencia.

Las autoridades confirmaron que se seguirá monitoreando la evolución de la situación para poder tomar nuevas medidas según sea necesario.

