Día del Trabajador Bancario: celebra el 101° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria

Este jueves 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario, una jornada dedicada a conmemorar la creación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero. Esta fecha, que se enmarca en el calendario habitual de conmemoraciones del ámbito financiero, provocará que todas las sucursales bancarias del país permanezcan cerradas al público. Celebra 101 aniversario la Asociación Bancaria.

Servicios Bancarios durante el Feriado

Aunque no habrá atención presencial, las plataformas electrónicas, como las aplicaciones bancarias y el Home Banking, seguirán disponibles para realizar la mayoría de las operaciones habituales. De este modo, los usuarios podrán acceder a servicios como transferencias, pagos y consultas, sin necesidad de interactuar con el personal bancario.

Cajeros Automáticos en Funcionamiento

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron que los cajeros automáticos estarán operativos durante todo el día, permitiendo que los usuarios continúen con retiros, consultas y otras transacciones de manera habitual. Así, el feriado bancario no interrumpirá el acceso al dinero en efectivo ni a la mayoría de los servicios.

En cuanto a los trámites que requieren atención presencial, como firmas en ventanilla o autorizaciones específicas, deberán reprogramarse para otro día hábil. Asimismo, los vencimientos de facturas y obligaciones que caigan el 6 de noviembre se trasladarán al siguiente día hábil, el viernes 7 de noviembre, para evitar penalidades por el cierre de las entidades bancarias.

Impacto en el Cronograma Salarial

Por otro lado, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires informó que el cronograma salarial de octubre para el ámbito educativo se reordenará debido al feriado bancario. Los depósitos, que comenzaron el 31 de octubre, se extenderán hasta el lunes 10 de noviembre, aunque los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) recibirán sus haberes el sábado 8 de noviembre, de acuerdo al esquema de pagos habitual.

Bonificación Extra para los Bancarios

Finalmente, se confirmó que los empleados bancarios recibirán un bono extraordinario de $1.700.000 en noviembre de 2025, como parte de una actualización salarial acordada por el sindicato y las autoridades del sector.

Este 6 de noviembre, aunque los bancos estarán cerrados, la mayoría de las operaciones seguirán siendo posibles de manera electrónica, garantizando la continuidad de los servicios para los usuarios.