Autoridades Nacionales refuerzan el trabajo conjunto en Nueve de Julio ante las inundaciones

Este jueves, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informara sobre la instalación de un centro de operaciones en Nueve de Julio para asistir a los distritos rurales del interior afectados por las inundaciones desatadas por el desborde de la Cuenca del Río Salado, la Intendente Municipal, María José Gentile, recibió a funcionarios nacionales en la sede municipal para coordinar acciones.

El encuentro fue encabezado por Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y contó con la presencia de Cristian Pafundi, Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la reunión se delinearon las primeras estrategias para poner en funcionamiento el centro de operaciones en la ciudad, que se encargará de coordinar la distribución de recursos y equipos para los trabajos de emergencia en la región.

Además de los funcionarios nacionales, participaron representantes de la provincia, como la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica y Vialidad Provincial. Juntos, coordinaron los esfuerzos necesarios para poner en marcha las acciones inmediatas, con especial foco en el apoyo logístico, los equipos de trabajo y la provisión de materiales para las tareas de mitigación de los efectos de las inundaciones.

Como parte de las medidas, se espera que para este fin de semana lleguen a Nueve de Julio máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, así como camiones volcadores y equipos operativos, todos aportados por Vialidad Nacional. La llegada de estos recursos será clave para agilizar las tareas de desagote y recuperación de las áreas afectadas por las aguas.

En paralelo, se prevé que la ministra Patricia Bullrich, junto con otros funcionarios nacionales, visiten la ciudad este sabado para supervisar el desarrollo de las acciones y ratificar el compromiso del Gobierno Nacional con la emergencia que atraviesa la región.

Con la llegada de estos equipos y la coordinación interinstitucional, se busca aliviar la situación de los pobladores de Nueve de Julio y de las localidades circundantes, quienes han sufrido importantes daños materiales debido a las intensas lluvias y el desborde de los ríos en la región.

De la reunión además del funcionarios del gabinete nuevejuliense lo hcieron concejales del distrito.

Este trabajo conjunto entre las autoridades nacionales, provinciales y locales es clave para mitigar los efectos de esta grave crisis y garantizar una respuesta rápida y efectiva para las comunidades afectadas.