María José Gentile celebra el apoyo del Gobierno Nacional para superar la emergencia hidirca

Tras el anuncio de la ministra Patricia Bullrich sobre la implementación de recursos nacionales para afrontar la crisis que afecta a varias localidades del interior, María José Gentile, Secretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil, celebró el respaldo del Gobierno Nacional y resaltó la importancia de la colaboración intergubernamental.

“Desde el minuto uno gestionamos y logramos el acompañamiento de la provincia. Esta respuesta del Gobierno Nacional es crucial para agilizar el trabajo conjunto que permitirá llegar a las familias y pueblos que están en situaciones críticas”, expresó Gentile, agradeciendo la rápida intervención del Estado nacional para atender la emergencia.

La funcionaria destacó que la situación, que ya lleva ocho meses, ha puesto en jaque a muchas comunidades y a la economía productiva de la región. “Hoy podemos anunciar que el Gobierno Nacional se va a sumar a este trabajo en conjunto, lo que nos permitirá salir de esta situación con mayor rapidez”, añadió.

Gentile también indicó que la instalación de un centro de operaciones en la ciudad de Nueve de Julio será un paso fundamental para coordinar las tareas de apertura de caminos, rescate de personas y asistencia a las localidades más afectadas. “Esta infraestructura nos permitirá organizar de manera más eficiente el despliegue de recursos y la ayuda a quienes más lo necesitan”, afirmó.

A través de este operativo conjunto, se espera que se restablezca la conectividad en las zonas más afectadas y se facilite el acceso a servicios esenciales, lo que brindará alivio a miles de familias que han estado viviendo en condiciones de aislamiento y vulnerabilidad.

El apoyo de la Nación, junto con el esfuerzo coordinado entre los gobiernos provinciales y municipales, permitirá enfrentar con mayor eficacia las dificultades derivadas de la crisis, señaló Gentile, quien reiteró la importancia de la unidad para superar estos desafíos.