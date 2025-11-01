La ciudad de 9 de Julio unida bajo el lema “Te esperamos para celebrar nuestra historia”

- Advertisement -

Este domingo 2 de noviembre, de 12 a 21 hs., el Parque General San Martín se convertirá en el epicentro de una gran celebración por los 162 años de la fundación de Nueve de Julio. Esta fiesta, organizada por la Municipalidad, será una jornada abierta, gratuita y pensada para que los vecinos y visitantes disfruten de una variedad de actividades culturales, recreativas y gastronómicas.

Un Día para Disfrutar en Familia

El evento contará con una amplia oferta de propuestas para todas las edades. Los asistentes podrán recorrer un paseo de compras que reunirá a emprendedores, artesanos, productores locales e instituciones educativas, quienes ofrecerán productos, artículos y creaciones regionales. Este espacio será ideal para quienes busquen llevarse un recuerdo único de la ciudad.

Además, durante todo el día habrá actividades culturales y espectáculos artísticos. Los food trucks estarán presentes con opciones gastronómicas para todos los gustos, mientras que los más chicos podrán divertirse con la tradicional kermés, que traerá consigo juegos clásicos y entretenidos. La celebración será un reflejo de la identidad de Nueve de Julio, con un fuerte enfoque en la participación de los distintos sectores de la comunidad.

Grilla Artística

La jornada contará con una destacada programación musical, que comenzará a las 18:30 hs. con la actuación de la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”. A continuación, a las 19:15 hs., se presentará la Escuela de Tango y Folclore de Nueve de Julio, ofreciendo un espectáculo de danza tradicional que recorrerá las raíces culturales de la región. Para cerrar la grilla a las 19:30 hs., subirá al escenario el reconocido artista local Pyno, quien ofrecerá un show musical para todos los gustos.

Una Fiesta con Historia

El aniversario de Nueve de Julio es mucho más que una celebración; es un momento para recordar el camino recorrido por la ciudad, para compartir los logros alcanzados como comunidad y para proyectar juntos el futuro. La fecha representa la oportunidad de valorar el esfuerzo colectivo que ha permitido a la ciudad crecer y transformarse a lo largo de los años.

Bajo el lema “Te esperamos para celebrar nuestra historia”, el municipio invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta gran fiesta local, que promete ser una jornada de encuentro, alegría y memoria colectiva.

Con un enfoque familiar y la participación de todos los sectores de la comunidad, este evento será una oportunidad para disfrutar de una jornada distinta, celebrando tanto la historia como el presente de Nueve de Julio.