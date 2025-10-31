Torneo Solidario “Codo a Codo” a beneficio de Downtásticos este sábado 1 de noviembre

- Advertisement -

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo el esperado Torneo de Golf Solidario “Codo a Codo” en el Club Atlético de Nueve de Julio, organizado por la Subcomisión de Golf. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación Civil Downtásticos, una institución que trabaja con dedicación para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

El torneo contará con tres categorías en juego: Mixta Libre hasta 12 de hándicap, Mixta Libre de 13 a 20 de hándicap y Mixta Libre de 21 de hándicap en adelante. Los participantes competirán bajo la modalidad Medal Play, a 18 hoyos, con salidas programadas a las 10:20 hs por la mañana y entre las 12:00 y 14:30 hs por la tarde, todas desde el hoyo N° 1.

Los organizadores han preparado premios especiales para los ganadores, y se espera una jornada de gran camaradería y solidaridad. Las inscripciones siguen abiertas y pueden realizarse a través de los teléfonos 02345 15 682488 o 02317 15 473106, o por correo electrónico a [email protected].

La invitación es clara: “Participá, disfrutá y ayudá a quienes más lo necesitan. Tu swing puede hacer la diferencia.”

El torneo que se iba a desarrollar el sabado 25 fue suspendido por lluvias y se hace este sabado con identico sentido solidario.