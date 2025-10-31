Presentan proyecto para morigerar el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en la Provincia de Buenos Aires

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza ha presentado un proyecto de ley que busca modificar varios aspectos del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reducir la carga fiscal que enfrentan los herederos y corregir las distorsiones económicas provocadas por la legislación vigente. Este proyecto de ley propone una serie de cambios con el fin de establecer un régimen más equitativo y adecuado a las circunstancias actuales de las sucesiones en la provincia.

En sus declaraciones, Vaccarezza destacó los principales problemas generados por la ley actual: “La ley vigente genera graves distorsiones y provoca la generación de deuda con intereses desde el momento del fallecimiento del causante, a menudo mucho antes de que los herederos tomen conocimiento o puedan afrontar los gastos sucesorios. Esto lleva a que, años después, los herederos se encuentren con una gravosa deuda, forzando la postergación de sucesiones para poder disponer de bienes como inmuebles”, explicó la legisladora.

Modificaciones a la Ley 10.379

El proyecto propuesto introduce cambios sustanciales en la Ley 10.397, que regula el ITGB. Uno de los aspectos más relevantes es que el impuesto solo se aplicará cuando la herencia, donación o legado involucre tres o más bienes, en lugar de gravar cada bien de forma individual como ocurre actualmente.

Otro de los cambios significativos es la modificación en el cálculo de los intereses del impuesto. Bajo la ley vigente, los herederos deben comenzar a pagar intereses desde el momento del fallecimiento del titular de los bienes, lo cual suele ocurrir mucho antes de que los herederos puedan tramitar la Declaratoria de Herederos o la aprobación de un testamento. Con la nueva iniciativa, los intereses comenzarán a contarse solo desde la fecha en que se obtenga la Declaratoria de Herederos o la aprobación del testamento, corrigiendo así uno de los principales problemas del sistema.

Finalmente, el proyecto establece que las viviendas destinadas a la residencia familiar del fallecido estarán exentas del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, sin importar el valor del inmueble. Esta medida busca garantizar que las familias no pierdan su hogar debido a la carga tributaria que genera el ITGB.

Con estos cambios, la diputada Vaccarezza busca hacer más accesible el proceso sucesorio para los bonaerenses, corrigiendo inequidades y ajustando el sistema fiscal a las realidades económicas actuales.