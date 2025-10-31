Nueve de Julio celebra su 162° aniversario con una fiesta en el Parque Natural Emblemático

- Advertisement -

En un ambiente lleno de entusiasmo, el Parque Natural Emblemático de Nueve de Julio se prepara para recibir a los vecinos y turistas este domingo 2 de noviembre, cuando se celebre el 162° aniversario de la ciudad. Con una variada propuesta cultural y recreativa, la fiesta se desarrollará sobre la avenida Tomás Cosentino, que estará especialmente preparada para la ocasión.

La Subsecretaria de Producción de la Comuna de Nueve de Julio, Cecilia Fusari, destacó que la festividad comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 21 horas. “Habrá algo para todos: gastronomía, cultura, y entretenimiento para grandes y chicos”, afirmó Fussari, quien explicó que desde la Municipalidad se está trabajando para ofrecer una jornada inolvidable.

“Habrá más de 120 puestos de emprendedores y comercios locales, y como novedad, contaremos con una propuesta gastronómica a cargo de food trucks. La feria será un espacio para disfrutar de todo tipo de propuestas, desde comida hasta actividades para niños y adultos”, detalló Cecilia Fusari.

El evento se desarrollará sobre la emblemática avenida Tomás Cosentino, desde Mitre hasta Salta, y se incluirán actividades en la zona cercana al Parque. Para facilitar la circulación y estacionamiento, la avenida San Martín estará liberada entre Edison y Tomás Cosentino.

Esta celebración también será una oportunidad para valorar el patrimonio cultural y natural de Nueve de Julio. “El Parque es un lugar emblemático, un pilar de nuestra historia. En este contexto, queremos que los vecinos lo habiten y lo disfruten. Además, durante décadas, ha sido un sitio de encuentro para la comunidad, y este domingo se vivirá una jornada muy especial”, agregó Fussari.

Con más de 120 puestos confirmados, entre ellos emprendimientos locales, la feria también incluirá la participación de asociaciones y grupos culturales que harán de este día una experiencia única. “Es un festejo para todos, para revalorizar las instituciones y para que los nuevejulienses disfruten de su ciudad”, concluyó la subsecretaria.