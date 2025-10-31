Gran encuentro de Halloween en Plaza Belgrano: danza, inclusión y solidaridad se unieron en una celebración única

Este viernes, a partir de las 18:30 horas, la Plaza Belgrano de Nueve de Julio se transformó en un punto de encuentro donde la danza y la solidaridad fueron los grandes protagonistas. Grandes y chicos se sumaron a una coreografía de “Thriller”, la emblemática canción de Michael Jackson, en una jornada que tuvo como objetivo visibilizar las capacidades de los adolescentes con discapacidad y fomentar el sentido de hermandad.

Un Halloween diferente

La celebración, organizada con el apoyo de las mamás de los alumnos de la Escuela 501, buscó que este Halloween fuera mucho más que una simple festividad. La propuesta de bailar “Thriller” surgió gracias a Ticiano, un adolescente fanático de Michael Jackson, quien con su destreza y pasión por la música del rey del pop, inspiró a su madre, Ana Águila, y a las demás mamás de la comunidad a organizar este evento tan especial. “Cada vez que hay una fiesta, Ticiano pide bailar Thriller, ya lo hace de manera natural y con gran destreza”, explicó Ana, quien invitó a todos a sumarse a la propuesta.

Además de la coreografía, este encuentro fue un claro mensaje de inclusión y visibilidad. Las familias disfrutaron. Un paseo de encuentros e integrador.

La jornada también fue una ocasión para que la comunidad se acercara y conociera la diversidad, entendiendo que todos tienen algo valioso que aportar. El evento sensibilizó sobre la inclusión y generó empatía entre los participantes.