El cuerpo como instrumento de poder en el Imperio Inca: sexualidad y jerarquía en el Tahuantinsuyo

En el vasto territorio del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca tejió una compleja red de relaciones que abarcaban no solo los aspectos políticos, sociales y económicos, sino también la manera en que se concebía la sexualidad. En este contexto, la sexualidad era vista no como un acto privado ni basado en el deseo personal, sino como una expresión simbólica del poder, la jerarquía y el orden cósmico que regían todos los aspectos de la vida.

Los estudios sobre las culturas andinas prehispánicas revelan que las prácticas sexuales entre hombres en el Tahuantinsuyo no se asociaban con una identidad sexual o una orientación específica, como lo entendemos hoy en día, sino que formaban parte de un lenguaje ritual y simbólico.

En este contexto, la penetración sexual se interpretaba como una representación del dominio y el control político, militar o espiritual. Ser penetrado no significaba una cuestión de identidad o deseo, sino una manifestación de la subordinación y el sometimiento a una jerarquía superior.

La mirada moderna, influenciada por los conceptos de homosexualidad y sodomía, ha distorsionado la comprensión de estas prácticas. Los cronistas españoles, al llegar al continente, interpretaron estas interacciones bajo la luz de su moral cristiana, viéndolas como una transgresión. Sin embargo, en el Tahuantinsuyo, estas relaciones eran mucho más que un asunto personal. Eran una representación del orden social, político y cósmico, en la cual la sexualidad actuaba como un reflejo tangible de las jerarquías que estructuraban el imperio.

En la cosmovisión andina, el cuerpo humano no era considerado un ente privado, sino una extensión de la organización cósmica y social. Las relaciones sexuales formaban parte de este orden, y el acto de penetración podía ser un símbolo de la victoria, del dominio o de la transferencia de poder. Así, las relaciones sexuales entre hombres no eran vistas como un acto de deseo o placer, sino como una forma de consolidar el estatus social y político dentro del imperio. La interacción entre individuos de distinto rango social o jerárquico representaba una reafirmación de la estructura de poder que sustentaba el Estado.

Las representaciones en la cerámica Moche, por ejemplo, nos muestran escenas explícitas de interacciones sexuales entre varones que no se interpretan como actos eróticos, sino como rituales de victoria, poder o fertilidad política. Estas representaciones eran parte de un lenguaje visual que ayudaba a consolidar las jerarquías y la autoridad dentro de la sociedad andina, reflejando la integración de las fuerzas cósmicas y sociales a través del cuerpo humano.

Además, la sexualidad en el Tahuantinsuyo no se limitaba a la esfera política o militar. La estructura social del imperio Inca estaba organizada bajo principios de dualidad complementaria, donde los opuestos se complementaban para mantener el equilibrio del cosmos. Los conceptos de hanan (lo alto, lo dominante, lo masculino) y hurin (lo bajo, lo receptivo, lo femenino) regían no solo las relaciones de poder, sino también las interacciones sexuales. En este sentido, la penetración representaba un acto de hanan, el dominio sobre hurin, y no tenía que ver con el sexo biológico, sino con la relación jerárquica entre los individuos involucrados.

Este principio de dualidad se encontraba presente en todos los aspectos de la vida, desde la organización de los templos hasta las estructuras familiares. La sexualidad era una extensión de este orden cósmico, en el que las jerarquías no solo se manifestaban en el plano político, sino también en las relaciones interpersonales. Los gestos sexuales se utilizaban para reforzar el orden jerárquico del imperio y para garantizar la integración y el sometimiento de los pueblos y las provincias dentro del vasto territorio inca.

Las ceremonias rituales de dominación entre guerreros o funcionarios, como las que se mencionan en los registros etnohistóricos, no deben entenderse como actos de placer o deseo, sino como expresiones simbólicas del poder y la integración. En estos rituales, el contacto corporal, lejos de ser un acto erótico, representaba un pacto de subordinación y control, donde el cuerpo se convertía en un medio para asegurar el dominio de un individuo sobre otro.

Este enfoque del poder y la sexualidad nos invita a reconsiderar las categorías modernas que aplicamos a las relaciones sexuales en contextos históricos y culturales distintos al nuestro. En lugar de ver estas prácticas a través de la lente de la moralidad occidental, debemos reconocer que en el Tahuantinsuyo, la sexualidad era una parte integral de la estructuración política, social y cósmica del imperio.

De esta manera, comprender la sexualidad en el Tahuantinsuyo no solo implica un ejercicio de contextualización histórica, sino también un desafío para repensar las formas en que el poder se ha manifestado a lo largo del tiempo, y cómo el cuerpo, en todas sus dimensiones, ha sido un vehículo para expresar y reforzar las jerarquías sociales y políticas.

Este artículo ofrece una mirada diferente sobre la sexualidad en el Tahuantinsuyo, invitando al lector a abandonar los juicios modernos para explorar cómo las prácticas sexuales en el imperio Inca eran reflejo de una estructura profundamente jerárquica, donde el poder se manifestaba tanto en lo espiritual como en lo físico.