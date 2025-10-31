viernes, octubre 31, 2025
General

El Club de Leones sigue fortaleciendo su compromiso con la comunidad

En una nueva acción solidaria, entregó bancos restaurados al Hospital Julio de Vedia, reafirmando su compromiso con el bienestar de los vecinos y el cuidado de los espacios públicos

El Club de Leones de Nueve de Julio continúa con su incansable trabajo en beneficio de la comunidad local. En el día de hoy, miembros del club visitaron el Hospital Julio de Vedia para realizar la entrega formal de bancos restaurados, destinados a la sala de espera de la guardia del establecimiento.

La entrega se realizó en conjunto con el director del hospital, quien destacó la importancia de esta colaboración. Los bancos, que fueron restaurados por los Leones del club, ofrecen ahora un espacio renovado y más cómodo para los pacientes y sus familiares mientras esperan atención.

Este tipo de iniciativas demuestra una vez más el firme compromiso del Club de Leones con el cuidado de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. A través de proyectos como este, la organización continúa llevando adelante su lema: “Servir es el camino del amor”.

Con este gesto, el Club de Leones reafirma su rol fundamental como actor social, trabajando siempre al servicio de la comunidad de Nueve de Julio.

