Comunicado Municipal: Situación Casa de Abrigo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio pone en conocimiento de la sociedad la situación de la denuncia sobre un presunto abuso sexual ocurrido en la Casa de Abrigo que funciona en nuestra ciudad y que se hizo pública en las últimas horas.

En primer lugar, es necesario señalar que una Casa de Abrigo es un espacio de protección temporal y transitorio que ofrece alojamiento, cuidado y asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, quienes llegan a la institución por la decisión del Servicio Local de adoptar una medida de abrigo en el marco de la Ley 13.298, la cual es supervisada por el servicio zonal correspondiente y legalizada por un Juzgado de Familia.

El objetivo de la medida es proporcionar un entorno seguro mientras se busca una solución permanente, ofreciendo apoyo social y psicológico.

La Casa de Abrigo de Nueve de Julio está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, cuyo convenio de aprobación se realiza con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez delega su autoridad en los servicios zonales de promoción y protección de derechos del niño; en el caso de Nueve de Julio, en el Servicio Zonal de la ciudad de Mercedes.

Ante la publicación de la mencionada denuncia es necesario informar que los equipos de la Secretaría de Desarrollo Comunitario se encuentran trabajando en el caso desde la notificación policial de la denuncia, siguiendo todos los procedimientos que exige la situación, donde, como primera medida, se desplazó al personal denunciado de su lugar de trabajo.

La Municipalidad de Nueve de Julio brega por el esclarecimiento de este hecho y trabaja de acuerdo a los protocolos pertinentes para salvaguardar al menor de edad involucrado.