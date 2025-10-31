Accidente fatal en Ruta 65: un muerto y se debió cortar el tránsito entre Bolívar y Urdampilleta

Un accidente fatal ocurrió antes del final del juves 30 en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 299, entre las localidades de Bolívar y Urdampilleta, dejando como saldo un hombre muerto y otro herido.

El choque, ocurrido alrededor de las 23:30 horas, involucra a tres camiones, uno de los cuales terminó volcando y dispersando su carga sobre la calzada.

El siniestro se originó cuando un camión Volvo, patente MNH 665, fue impactado por detrás por un Mercedes Benz con dominio OCE 324. El conductor del Volvo, acompañado por un hombre de 58 años, quedó atrapado en el habitáculo del vehículo y lamentablemente perdió la vida en el lugar.

El tercer camión involucrado, un Fiat Iveco con patente TJA 085, volcó sobre la ruta, esparciendo su carga a lo largo de la vía. El conductor de este último vehículo fue rápidamente trasladado al hospital Juana G. de Míguens, en Urdampilleta, por una ambulancia del SAME, bajo la supervisión de la doctora Cáceres.

A raíz del accidente, la Ruta 65 permaneció completamente cortada, y las autoridades judiciales han intervenido en el caso.

La Fiscalía de Bolívar, a cargo de la doctora Julia María Sebastián, investiga las circunstancias del siniestro.