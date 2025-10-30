Pehuajó: la tortuga Manuelita recobra su esplendor

- Advertisement -

La emblemática tortuga Manuelita, conocida por su protagonismo en el corazón de los pehuajenses, ha vuelto a brillar tras un proceso de restauración y cuidados en su monumento, que se encontraba deteriorado. El trabajo de restauración, que incluyó la limpieza y repintado de su estructura, fue realizado por un grupo de artistas locales, con el apoyo del municipio, para devolverle el esplendor que Manuelita ha tenido durante años como ícono cultural de la ciudad. Esta tortuga, que representa uno de los personajes más queridos de la obra de Tete Citterio. La figura, emplazada a la vera de la Ruta Nacional N° 5, es desde hace años parada obligada para quienes recorren la zona. , se erige no solo como una figura de cariño popular, sino también como símbolo de la identidad pehuajense.

El renacimiento de Manuelita se enmarca en un esfuerzo por revitalizar los atractivos turísticos de la localidad, que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de los habitantes. La restauración ha generado una ola de entusiasmo entre los vecinos, quienes no tardaron en acercarse al monumento para celebrar su regreso. Con este nuevo aire, la tortuga Manuelita se posiciona nuevamente como un referente cultural y un lugar obligado para quienes visitan Pehuajó, prometiendo seguir siendo un faro de alegría y recuerdos para generaciones venidera