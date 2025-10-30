jueves, octubre 30, 2025
Octava entrega del premio “Mariel Neira”

El ganador 2025 fue el proyecto “MiLuz Baby Store”, de Pamela Monje.

En el marco de una nueva edición del programa de apoyo al emprendedurismo local “Aprendiendo a Emprender”, desarrollado por la Municipalidad de Nueve de Julio a través de la Universidad Popular, dependiente de la dirección de Educación, distinguió al proyecto “MiLuz Baby Store”, un taller textil dedicado a la confección de ropa para bebés que se destaca por su sensibilidad y por la fuerza de su propuesta.

El acto, sumamente emotivo, tuvo lugar en la tarde de ayer, y fue encabezado por la Intendente Municipal, María José Gentile, junto a funcionarias de su Gabinete.

El proyecto tiene como objetivo acompañar a las familias en una de las etapas más importantes de la vida: el nacimiento de un hijo. No se trata solo de confeccionar prendas, sino de cuidar, proteger y aportar al bienestar de los más pequeños, brindando seguridad y comodidad desde el primer día; en tanto que el premio honra la memoria y el espíritu emprendedor de Mariel Neira impulsando iniciativas con corazón, compromiso y visión de futuro.

Este proyecto es valioso por integrar tres dimensiones fundamentales: En lo social, genera empleo y abre oportunidades, especialmente para mujeres y madres que encuentran en el trabajo textil un camino de inclusión y desarrollo.

En lo ambiental, apuesta por la producción responsable, utilizando materiales nobles y prácticas sostenibles que respetan nuestro entorno.

En lo económico, demuestra ser un modelo viable y escalable, con un mercado estable y en constante renovación, capaz de proyectarse más allá de lo local.

Además del reconocimiento al proyecto, la Municipalidad también destacó a su impulsora, Pamela Monje, por su compromiso, dedicación y trayectoria.

Durante los cuatro años de desarrollo de la marca, Monje ha invertido en capacitaciones, registrado su marca MiLuz Baby Store, participado en eventos sociales y proyecta ampliar su showroom para transformarlo en un local de venta directa.

Su crecimiento refleja la constancia, perseverancia y visión que inspiran a toda la comunidad emprendedora.

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio destacaron a quienes se sumaron a este programa, que conforma la unión entre el sueño personal y el compromiso colectivo; ya que más que un premio, se trata de un impulso para seguir construyendo juntos un futuro con más desarrollo local

