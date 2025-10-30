Octava entrega del premio “Mariel Neira”

- Advertisement -

En el marco de una nueva edición del programa de apoyo al emprendedurismo local “Aprendiendo a Emprender”, desarrollado por la Municipalidad de Nueve de Julio a través de la Universidad Popular, dependiente de la dirección de Educación, distinguió al proyecto “MiLuz Baby Store”, un taller textil dedicado a la confección de ropa para bebés que se destaca por su sensibilidad y por la fuerza de su propuesta.

El acto, sumamente emotivo, tuvo lugar en la tarde de ayer, y fue encabezado por la Intendente Municipal, María José Gentile, junto a funcionarias de su Gabinete.

El proyecto tiene como objetivo acompañar a las familias en una de las etapas más importantes de la vida: el nacimiento de un hijo. No se trata solo de confeccionar prendas, sino de cuidar, proteger y aportar al bienestar de los más pequeños, brindando seguridad y comodidad desde el primer día; en tanto que el premio honra la memoria y el espíritu emprendedor de Mariel Neira impulsando iniciativas con corazón, compromiso y visión de futuro.

Este proyecto es valioso por integrar tres dimensiones fundamentales: En lo social, genera empleo y abre oportunidades, especialmente para mujeres y madres que encuentran en el trabajo textil un camino de inclusión y desarrollo.

En lo ambiental, apuesta por la producción responsable, utilizando materiales nobles y prácticas sostenibles que respetan nuestro entorno.

En lo económico, demuestra ser un modelo viable y escalable, con un mercado estable y en constante renovación, capaz de proyectarse más allá de lo local.

Además del reconocimiento al proyecto, la Municipalidad también destacó a su impulsora, Pamela Monje, por su compromiso, dedicación y trayectoria.

Durante los cuatro años de desarrollo de la marca, Monje ha invertido en capacitaciones, registrado su marca MiLuz Baby Store, participado en eventos sociales y proyecta ampliar su showroom para transformarlo en un local de venta directa.

Su crecimiento refleja la constancia, perseverancia y visión que inspiran a toda la comunidad emprendedora.

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio destacaron a quienes se sumaron a este programa, que conforma la unión entre el sueño personal y el compromiso colectivo; ya que más que un premio, se trata de un impulso para seguir construyendo juntos un futuro con más desarrollo local