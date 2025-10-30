jueves, octubre 30, 2025
Muestra de taller de bordado de la Universidad Popular

En la Terminal de Ómnibus

Durante todo noviembre, en el espacio de exposiciones de la Terminal de Ómnibus, podrá disfrutarse la muestra del taller de bordado de la Universidad Popular, dependiente de la dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio.

El taller, coordinado por Mary Sosa, desarrolló a lo largo del año distintas técnicas y puntos de bordado. En esta exposición se presentan los trabajos realizados por las alumnas, que exhiben sus aprendizajes en una propuesta llena de color, donde se combinan los puntos básicos con técnicas de bordado mexicano, peruano y chino, utilizando fieltros, cintas y puntos fantasía.

El espacio de exposiciones es gestionado por la dirección de Cultura, que durante todo el año presentó muestras de artistas visuales locales y cierra su calendario con dos propuestas articuladas junto a Educación.

Más información en @cultura_9dejulio.

